ЦИК Абхазии назвал вышедших во второй тур выборов кандидатов

Во второй тур на выборах президента Абхазии вышли Рауль Хаджимба, который является действующим главой государства, и председатель партии «Амцахара» Алхас Квициния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики.

Как отмечается, пока неизвестно, какое количество голосов набрали победители первого тура выборов.

Уточняется, что в течение ближайших двух недель пройдет второй тур выборов.

В ходе первого тура в стране работали более 150 избирательных участков.

Ранее сообщалось, что в Абхазии прошли выборы президента.