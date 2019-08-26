Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА «Новости».

Американская сторона утверждает, что второй пакет санкций был введен, так как Москва якобы не предоставила предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия.

Второй пакет содержит возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений и рестрикции против банковского сектора РФ.

С 27 августа прошлого года против России действует первый санкционный пакет, он включает в себя ряд запретов: на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного (военного и гражданского) назначения.