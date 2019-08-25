Меркель назвала условие возвращения России в G7

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, при каком условии Россия может вернуться в в «большую семерку». Об этом передает РИА «Новости».

Заявление по этому поводу Меркель сделала во время обсуждения на саммите G7 темы России и Украины.

«Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса» — прокомментировала Меркель.

По ее словам, именно выполнение этих договоренностей нужно для начала разговора о возвращении России к формату G7.

Меркель отмечает, что высказанная ей от имени Германии позиция, было поддержана другими странами-членами «большой семерки».

Ранее немецкий канцлер рассказала о перспективах проведения саммита в «нормандском формате».