AFP рассказало о позиция участников G7 по вопросу возвращения России

Стало известно об отношении лидеров G7 по теме приглашения России на саммит. Об этом сообщается в твиттере AFP со ссылкой на источник.

По некоторым данным, страны-участники «большой семерки» поддерживают идею диалога с Кремлем. Однако среди них существует мнение, что возвращение России в G7 является поспешным решением.

Уточняется, что во время неформального ужина с участием представителей стран G7 обсуждался вопрос приглашения России в G8 в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном приглашении Путина в G7, который пройдет в Америке в 2020 году.