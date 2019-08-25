Президентские выборы начались в Абхазии

В воскресенье, 25 августа, жители Абхазии выбирают нового президента республики в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта. Об этом сообщает РИА «Новости».

В этом году на место лидера претендуют девять кандидатов, среди которых действующий глава республики Рауль Хаджимба. Стоит отметить, что президентские выборы проводятся в Абхазии в седьмой раз c 1994 года.

По словам главы абхазского ЦИК Тамаза Гогии, на выборы прибыли из разных стран 60 наблюдателей и 79 журналистов. В число представителей входят и российская делегация.

Ранее сообщалось, что Госдеп попросил Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.