Трамп по ошибке оскорбил своего фаната

Президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего фаната, приняв его за протестующего. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на встречу американского лидера со сторонниками пришла группа протестующих. Поклонник главы США Фрэнк Доусон в футболке с надписью «Трамп 2020» начал махать им вслед. В этот момент Трамп принял своего фаната за протестующего и публично заявил о его проблемах с лишним весом. Президент также попросил вывести Доусона с собрания.

Уточняется, что, когда Трамп узнал о своей ошибке, то он попытался связаться со свои поклонником. Президент послал ему голосовое сообщение, в котором поблагодарил Доусона за поддержку.

Поясняется, что комментируя инцидент, фанат президента признался, что не обижается на политика. Он заявил, что Трамп — это лучшее, что случилось со страной.

Ранее сообщалось, что Трамп опроверг новости о плохих отношениях на G7.