Помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на президента США

Члены администрации президента США Дональда Трампа раскритиковали главу Франции Эмманюэля Макрона за давление на американского лидера в ряде вопросов перед саммитом «Большой семерки» (G7) Биаррице. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Макрон попытался склонить Трампа к обсуждению проблем экологии, климата и модернизации Африки. Также помощники американского лидера остались недовольными инициативой главы Франции провести без предварительных обговариваний рабочий завтрак в режиме тет-а-тет.

По словам американской верхушки, экологические темы в первую очередь отвечают французским, а не американским интересам.

Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон обсудили торговлю и ситуацию в Персидском заливе на саммите G7.