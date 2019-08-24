Депутат Рады заявил, что Украине нужно вернуть суверенитет

Депутат Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев высказался по поводу Украины и ее государственного суверенитета. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, Украине давно пора не казаться, а быть независимой.

Мураев отмечает, что многие украинцы хотят, чтобы страна вернула себе суверенитет и жила «самостоятельно без постоянного тыканья и похлопывания по щеке со стороны друзей, партнеров или бывших родственников».

Ранее рассказали, как прошло празднование 28 годовщины Дня независимости Украины.