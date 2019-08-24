Песков оценил отставку посла России в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании. Об этом передает ТАСС.

Как отмечает Песков, уход с должности Яковенко не связан с ухудшением отношений между двумя странами.

По словам пресс-секретаря российского президента, случилась обычная ротация глав дипломатических представительств.

Ранее стало известно, что временным поверенным в делах посольства станет советник-посланник Иван Володин.