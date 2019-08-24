Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему он не присутствовал на официальном праздновании Дня независимости в Киеве, где побывали все бывшие президенты, кроме него и Виктора Януковича. Об этом в своем фейсбуке сообщил ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров..

Сообщается, что Порошенко разъяснил свое отсутствие в беседе с журналистами.

Порошенко отреагировал на их вопросы о посещении официального празднования тем, что похвалил себя.

«Я как президент сделал максимум, чтобы сберечь страну, защитить и создать армию», — сообщил Порошенко.

Экс-украинский лидер также отмечает, что не знал, что на Майдане будет происходить в праздничный день.