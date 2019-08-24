Около 9 тысяч человек поучаствовали в протесте во Франции против саммита G7

Около 9 тысяч человек cтали участниками манифестации против саммита G7, который открывается в субботу, 24 августа. Об этом информирует телеканал BFMTV, ссылаясь на префектуру Атлантических Пиренеев.

Отмечается, что к манифестации присоединились антиглобалисты, «желтые жилеты», экологи, антикапиталисты и антиглобалисты.

Согласно полученной информации, акция состоялась в спокойной обстановке.

Также известно, что за безопасностью во время саммита будут следить 13,2 тысячи полицейских и жандармов.