Меркель прилетела на саммит G7 во Франции
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Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7. Об этом передает ТАСС.
Сообщается, что перед началом мероприятия Меркель проведет двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Как отмечается, они, вероятно, обсудят торговый конфликт между США и Китаем и пообщаются по поводу последствий пожаров в бразильской Амазонии.
Известно, что Меркель и Макрон в преддверии саммита ратовали за то, чтобы последняя тема обсуждалась в ходе встречи лидеров G7.
Ранее немецкий канцлер назвала список основных тем, которые будут обсуждаться на саммите «Большой семерки» во Франции.