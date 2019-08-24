Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признался в симпатии к двум кандидатам на должность премьер-министра страны, при этом он не назвал их имен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметил украинский лидер, решение о том, кто займет пост премьера станы, будет принято в ближайшую неделю. По словам Зеленского, сложность выбора состоит в том, что ему нравятся двое кандидатов. Кто именно, президент не захотел афишировать.

Зеленский отметил, что новый премьер должен быть готов к решению экономических проблем. Кроме того, после утверждения на посту кандидату предстоит отобрать людей, которых он хочет видеть в правительстве.

На вопрос журналистов, продолжит ли работу в новом кабмине министр внутренних дел Арсен Аваков, лидер Украины ответил: «Не знаю».

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на дне независимости Украины.