Пользователи Сети высмеяли слова украинского министра о поднятии флага над Владивостоком

Пользователи Сети с иронией и со смехом отнеслись к словам украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который он высказал по поводу Владивостока. Об этом передает твиттер.

Один из пользователей пошутил в соцсети о том, что украинцы построили город Владивосток, но потом пришел Мумий Тролль и снял украинский флаг.

Другой пользователь Сети сказал, что нужно на всякий случай боятся украинцев.

Ранее Омелян заявил, что поднимет флаг Украины над Владивостоком, как, по его мнению, это было сто лет назад.