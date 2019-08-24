Трамп назвал Макрона хорошим другом

Президент США Дональд Трамп во время прибытия на саммит G7 во французском Биаррице заявил, что у него всегда были хорошие отношения с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, он выразил надежду на то, что главы стран придут к соглашениям по ряду вопросов в ходе мероприятия.

«У нас с Эмманюэлем, на самом деле, много общего. Мы были друзьями в течение долгого времени», — заявил Трамп.

По словам американского лидера, несмотря на некоторые разногласия, они с французским коллегой хорошо ладят, даже имеют особые отношения.

Напоследок президент Соединенных Штатов обратился к журналистам со словами, что собравшиеся на саммите главы государств многого достигнут в эти выходные.

Ранее сообщалось, что Макрон проводит встречу с Трампом на саммите G7 во Франциии.