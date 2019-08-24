Порошенко заметили на приеме у Зеленского с бокалом после молебна
close
Бывшего украинского лидера Петра Порошенко с женой и бокалом заметили на приеме у действующего президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце по случаю Дня независимости Украины, сообщает «112 Украина».
Как отмечается, журналисты сфотографировали Порошенко с бокалом, смотрящим вслед уходящему Зеленскому. На мероприятии также присутствовала жена Порошенко — Марина.
По некоторым данным, офис Зеленскому пригласил на мероприятие Порошенко, но тот не ответил на него и просто пришел.
На торжественное празднование Дня независимости пришли почти все президенты Украины.
Ранее сообщалось, что Порошенко предпочел помолиться вместо Шествия достоинства на Украине.