Туск хочет при встрече узнать у Джонсона является ли он «Мистером без сделки»

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что хочет встретиться с британским премьером Борисом Джонсоном в кулуарах саммита G7 во Франции, чтобы узнать не хочет ли тот войти в историю как «Мистер без сделки». Об этом сообщает Reuters.

Туск отметил, что они должны обсудить с Джонсоном выход Британии из ЕС. Он планирует выслушать Джонсона и узнать о его идеях о том, как избежать безрезультатного Brexit.

«Я надеюсь, что ему не понравится входить в историю как «Мистер без сделки», — сказал Туск.

Ранее сообщалось, что Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit.