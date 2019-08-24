Посол России в Великобритании завершил свою дипмиссию
close
Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.
Отмечается, что Яковенко также занимал должность российского посла в Северной Ирландии.
Уточняется, что после завершения миссии дипломат отправился в Россию.
В дипломатическом представительстве также рассказали, что временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
Ранее сообщалось, что Россия сменит посла в Британии.