Посол России в Великобритании завершил свою дипмиссию

Посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

Отмечается, что Яковенко также занимал должность российского посла в Северной Ирландии.

Уточняется, что после завершения миссии дипломат отправился в Россию.

В дипломатическом представительстве также рассказали, что временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Ранее сообщалось, что Россия сменит посла в Британии.