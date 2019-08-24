Президент США Дональд Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам американского лидера, премьер позвонила ему после того, как он отменил свой визит в Данию.

До этого стало известно, что Трамп отложил свою встречу с Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии.

Президент США сказал, что оценил такой жест со стороны премьера и назвал Фредериксен замечательной женщиной.

«Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор состоялся между Трампом и премьер-министром Дании.