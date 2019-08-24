Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании
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Президент США Дональд Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам американского лидера, премьер позвонила ему после того, как он отменил свой визит в Данию.
До этого стало известно, что Трамп отложил свою встречу с Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии.
Президент США сказал, что оценил такой жест со стороны премьера и назвал Фредериксен замечательной женщиной.
«Мы договорились поговорить позднее. Она была очень любезна», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор состоялся между Трампом и премьер-министром Дании.