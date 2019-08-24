Порошенко предпочел помолиться вместо Шествия достоинства на Украине

Бывший лидер Украины Петр Порошенко отсутствовал на Шествии достоинства, посвященного Дню независимости в стране. Оказалось, что в это время он со своей женой Мариной был на молебне, сообщает «112 Украина».

Стоит отметить, что на торжественной церемонии отсутствовали только два президента. Среди них Порошенко и Виктор Янукович. Как выяснилось, Порошенко предпочел мероприятие молитвам, так как был на молебне в Софии Киевской.

По словам Порошенко, он принял такое решение, потому что в День независимости для него важно быть рядом с теми, кто защищал и защищает Украину.

«Для меня очень важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украину, и сфотографировались на память», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский признался в любви к Украине.