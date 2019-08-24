Пушков ответил на обещание министра поднять флаг Украины над Владивостоком

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком, как, по его словам, это было сто лет назад. Об этом он написал в твиттере.

Пушков посоветовал Киеву не возбуждаться из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока», так как глава Франции практически не думает об Украине.

«Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию», — отметил Пушков.

Он добавил, что это единственная роль украинской стороны, так как ничего больше дать Европе страна не может.

Ранее сообщалось, что украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком.