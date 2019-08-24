Зеленский признался в любви к Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что любит Украину и рассказал за что именно. Об этом он сказал, выступая на мероприятия ко Дню независимости Украины, сообщает «112 Украина».

По словам Зеленского, он любит страну по многим причинам. В частности за то, как всей Украиной ждали Армагеддон в 2000 году и радовались, что его пережили. Также он вспомнил о том, как все вместе плакали на Олимпиаде и все всегда делали вместе.

«Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это — наш главный хит!», — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что любит украинскую землю и каждый уголок Украины, так как это его большая семья.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новый памятный день на Украине.