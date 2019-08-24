Депутат бундестага выступил против возвращения России в G7

В бундестаге раскритиковали идею вернуть Россию в G7. Об этом заявил глава комитета по внешней политике ведомства Норберт Реттген в эфире радио Deutschlandfunk.

По его мнению, для приглашения России в G7 нет никаких причин.

«Причина исключить Россию была, поскольку она нарушила основные принципы взаимодействия между государствами», — подчеркнул Реттген.

Он также обвинил Россию в ведении активной войны. И заявил, что если ее внешняя политика не изменится, то с Россией никто сотрудничать не будет.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени.