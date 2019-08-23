WP назвала первое условие для возвращения России в G7

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Накануне встречи членов G7 в Биаррице президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия вернется в члены международного клуба. Как пишет The Washington Post, для этого нужно вернуться к вопросу «российского кибервмешательства» в выборы в США.

Издание замечает, что в настоящее время Вашингтон ведет в киберсфере войну с Москвой, чтобы не допустить ее злонамеренных действий. Подчеркивается, что при желании Трампа российского возвращения в G7 нужно требовать, что Россия признала, что такое «кибервмешательство» в выборы в США и в других странах-членах международного клуба было. Трамп же объяснил свое желание вернуть российскую сторону в G7 тем, что многие вещи, которые там обсуждаются, имеют к ней отношение.

Согласно материалу, США создали специальную группу, которая занималась выявлением в онлайн-среде других стран вредоносных программ, якобы внедренных российской стороной. Как отмечает газета, они были обнаружены в Черногории, Северной Македонии и на Украине. По словам американских чиновников, «россияне» в близких к своим границам странах действовали довольно неряшливо и не пытались скрыть свои следы, так как полагали, что за ними никто не наблюдает. Эти же американские специалисты будут работать на выборах в США в 2020 году.