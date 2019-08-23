WP назвала главной угрозой G7 США, а не Россию

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На этой неделе американский президент Дональд Трамп отправится в Биарриц на встречу G7, но в преддверии саммита он сосредоточился на России, которой там не будет. Об этом пишет The Washington Post.

Газета напоминает, что участие российской стороны в ежегодных встречах лидеров крупнейших развитых мировых экономик прекратилось после воссоединения со страной Крымского полуострова. Однако Трамп полагает, что Россия снова должна начать принимать участие в этих мероприятиях. При этом в прошлом году накануне аналогичного саммита в Квебеке лидер уже говорил о необходимости российского возвращения. Он сказал, что это может быть политически некорректным, но делами в мире нужно управлять. В последнее время эта идея набирает силу.

Согласно материалу, изначальное приглашение России в международный клуб было связано не с развитием ее экономики, которая не восстановилась после распада СССР, а с тем, что она прекратила быть противником западных стран. По мнению издания, ее членство в составе G8 никогда не имело большого смысла. Ее экономические показатели уступают аналогичным показателям Индии и Бразилии. Значение самой G7 уменьшилось из-за появления G20. Кроме того, среди членов международного клуба есть разногласия. Несмотря на слова Трампа и одобрение Макрона, Россия может не вернуться в состав международного клуба. Подчеркивается, что его участникам не стоит надеяться на спокойствие, так как главной угрозой G7 являются США.