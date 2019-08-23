Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Он добавил, что размещение данных американских пусковых установок на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше – это прямое нарушение ДРСМД, о чем американца сами сказали.

Путин отметил, что вместо возвращения к соблюдению договора, США создали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении договора российской стороной. По мнению президента, это было сделано с целью прикрытия работ, проводимых в то время Вашингтоном в нарушение договора.

«Очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — сказал российский глава.

При этом президент отметил, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений и готова к конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для укрепления международной безопасности.

Ранее Путин рассказал о беспокойстве из-за испытаний ракеты США.