Слуцкий высказался о введении второго пакета санкций США против России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», сообщает ТАСС.

Он назвал данное действие со стороны США провокацией, которая никак не отразится на росте российского влияния в мире, развитии и экономике страны.

«Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» — очередной акт мощнейшей провокации Запада против России», — сказал Слуцкий.

Он напомнил, что недавно Скотленд-Ярд признал отсутствие доказательств того, что российская сторона имеет отношение к инциденту в Солсбери. Политик также отметил, что российские дипломаты до сих пор не имеют доступа к Скрипалям или материалам данного дела.

Слуцкий назвал санкции США «одним из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках».

По его словам, подобные действия лишь в очередной раз отдалят в российско-американский диалог.

Ранее США объявили о новых санкциях против России.