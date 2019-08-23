Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своем обереге. Об этом она написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, он всегда носит с собой флаг Украины, который приносит ему удачу.

«Флаг придавал мне сил и решимости побеждать в спорте. Помогает и сегодня», — подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что с особым трепетом и волнением поднимал государственный символ в Киеве в День флага Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев.