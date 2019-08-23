Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского

Президент Белоруссии Владимир Зеленский рассказал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского по оказанию поддержки. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что между Украиной и Белоруссией существуют неплохие отношения.

«Они просили какой-то поддержки», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он уточнил у премьер-министра страны Сергея Румаса о том, как эта поддержка оказывается. О какой именно помощи шла речь — не уточнятся.

Ранее сообщалось, что Лукашенко по приглашению Зеленского приедет на Украину.