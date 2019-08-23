Политолог: вместо согласованной акции 25 августа оппозиция хочет устроить провокации перед Днём знаний

Политолог Марат Баширов подверг жёсткой критике отказ участников недавних протестных акций от согласованного митинга 25 августа и намерение провести незаконное шествие 31 августа — прямо перед Днем знаний.

Баширов уверен, что организаторы прошедших в конце июля беспорядков намерены спровоцировать их и 31 августа, рассчитывая, что к этому времени на улицах Москвы будет больше людей – жители столицы вернутся из отпусков, в городе будет больше подростков. «Когда мэрия дает возможность проводить с какой-то периодичностью мероприятия, она не запрещает выражать волеизъявление. Она против того, чтобы были общественные беспорядки, особенно в центре Москвы», — отметил он.

По его мнению, инициаторы незаконного шествия рассчитывают на то, что отсутствовавшие в конце июля и начале августа москвичи еще не разобрались, что происходит, не знают, кто на самом деле является инициатором этих митингов. «Единого протеста нет, а попытка использовать массовку, пусть даже и разнородную, — есть», - сказал он, приведя в пример 20-тысячный митинг-концерт, состоявшийся в Москве 10 августа.

Баширов подчеркнул, что никакого единства нет и среди тех, кто толкает людей на участие в незаконных акциях. Он разделил организаторов митингов на три условные группы. В первую входят незарегистрированные из-за недостоверных подписей и «мёртвых душ» кандидаты, большинство из которых на сегодняшний день находятся под административными арестами как раз за призывы нарушению закона. Вторая – группа блогера Алексея Навального, которая теперь призывает идти не на митинги, а на избирательные участки (проект «Умное голосование»). Третья группа – сторонники опального олигарха Михаила Ходорковского, «который сейчас обиделся на Навального и обвиняет его в работе на ФСБ».

При этом, как считает Баширов, рядовые участники митингов членами этих групп не являются, а многие вообще не имеют никакого отношения ни к Москве, ни тем более к выборам в Мосгордуму. «Я внимательно смотрел трансляцию одного из оппозиционных телеканалов: там был один человек, который приехал из Ставрополя, он не может найти работу – протестует против мигрантов. Другой человек из Сочи приехал и говорит о том, что там незавершенное строительство, обманутые дольщики. В общем, собирается такая сборная солянка», - пояснил политолог.

Баширов не исключил, что среди участников незаконного шествия 31 августа снова будет много подростков, для которых «это такая ситуация for fun: надо обязательно прийти, зачекиниться, показать, что ты против космонавтов – людей, которые в полной экипировке». «Это у них модно. Вот таких детей и пытаются поднять. Но это ложный расчет и не очень конструктивное поведение», — подчеркнул эксперт.

Он также назвал оправданными действия полиции и Росгвардии по пресечению беспорядков на улицах Москвы во время несогласованных акций. «Если вы ведете людей на незаконные акции и нарушаете общественный порядок в субботу и воскресенье, когда выходят тысячи, а отдыхают сотни тысяч, действия власти вполне оправданы. Неудивительно, если 31-го августа будут задержания. В большинстве своем людей не наказывают, но создают базу. И потом в каждый день перед акцией они просто выносят предупреждение, что, ребята, вас один раз задержали, если это повторится, то наказание административное будет гораздо более тяжелым», — сказал Марат Баширов.