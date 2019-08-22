Чиновник из Дагестана «состарился» на 34 года ради пенсии
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В Дагестане замглавы села Кулецма предоставил неверные паспортные данные ради пенсии. Об этом сообщает прокуратура Левашинского района.
Как отмечается, 28-летний чиновник «состарил» себя на 34 года.
Уточняется, что он сделал фальшивую трудовую книжку. Согласно информации в ней, замглавы якобы работал в колхозе на протяжении 1985-1996 годов.
После этого он написал заявление о назначении пенсии по старости и за период с 2018 года незаконным путем получил свыше 155 тыс. рублей.
Как подчеркивается, против чиновника завели дело по статье «Мошенничество».
Ранее уральского чиновника поймали при попытке перейти украинскую границу.