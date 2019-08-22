Бывшая пресс-секретарь Трампа стала комментатором канала Fox News

Бывшая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа — Сара Сандерс получила должность комментатора телеканала Fox News. Об этом говорится в пресс-релизе телекомпании.

Как отмечается, первый эфир Сандерс состоится шестого сентября в передаче Fox & Friends. Она будет комментировать и анализировать новости во всех СМИ холдинга Fox News.

«Fox News является ведущей новостной организацией в стране на протяжении 17 лет, я очень горда тем, что присоединяюсь к остальным сотрудникам и буду предоставлять знания и анализ политики», — написала Сандерс на своей странице в твиттере.

Сара Сандерс заняла пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года, сменив Шона Спайсера. В июне этого года она ушла с должности.

Ранее сообщалось, что Трамп забрал пресс-секретаря у собственной жены.