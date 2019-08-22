Помпео и глава МИД Дании обсудили сотрудничество в Гренландии

Американский госсекретарь Майк Помпео встретился с главой МИД Дании Йеппе Кофодом и обсудил вопросы по сотрудничеству в Гренландии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.

Как отмечается, Помпео и Кофод поговорили не только про Гренландию, но и затронули тему сотрудничества с Данией в Арктике в целом.

До этого Трамп изъявил желание купить Гренландию, входящую в состав Дании с правами широкой автономии для расширения американского военного присутствия в Арктике.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома обсуждала возможность предложить Дании ежегодные выплаты за передачу Гренландии.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «международным шопингом» идею Трампа приобрести Гренландию.