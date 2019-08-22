Южная Корея прерывает обмен разведданными с Японией

Правительство Южной Кореи приняло решение о разрыве соглашения по обмену разведывательной информации с Японией. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заместителя начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.

Гын заявил, что уведомление о принятом решении будет направлено Токио по дипломатическим каналам. По его словам, Япония не объяснила, из-за чего Южную Корею исключили из числа доверенных торговых партнеров, в связи с чем Сеул и предпринял дальнейшие меры.

Он также отметил, что договор об обмене важной военной информацией перестал отвечать национальным интересам Республики Корея.

Ранее сообщалось, что зампремьера РК Хон Нам Ги заявил о введении Южной Кореей ограничительных мер против Японии.