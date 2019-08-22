Россиянин Мефедов поучаствует в обмене между Украиной и Россией

Суд в Николаеве пересмотрел меру пресечения россиянину Евгению Мефедову и он примет участие в обмене между Украиной и Россией. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

«Суд состоялся. Изменили [меру пресечения]. Он будет участвовать в обмене», — сообщил Рыбин.

При этом адвокат не назвал, сколько именно граждан России будут участвовать в обмене заключенными.

Ранее сообщалось, что задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Адвокат заключенных Валентин Рыбин заявил, что украинские власти признали Одинцова и Баранова виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены. Мефедова обвинили в сепаратизме.