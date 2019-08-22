Спикер парламента Новой Зеландии на заседании кормил ребенка одного из депутатов
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Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард на заседании нянчил ребенка депутата Тамати Коффи. Фотография с младенцем появилась в его твиттере.
Во время заседания мужчина кормил ребенка из бутылочки и играл с ним. Маллард исполнил роль няни, чтобы молодой отец Коффи мог выполнить свои обязанности, не отвлекаясь на младенца.
«Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость», — подписал снимок Маллард.
Публикация политика собрала множество лайков и восторженных комментариев пользователей.
Отмечается, что Тамати Коффи только вернулся из декретного отпуска и на первое заседание взял с собой ребенка.
Ранее сообщалось, что новорожденная дочь премьера Новой Зеландии дебютировала на саммите ООН.