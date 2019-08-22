Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если «вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе».

Зеленский также предложил Путину освободить задержанных украинских моряков.

Украинский глава считает, что такие действия покажут миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.