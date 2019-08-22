Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский глава отметил, что Россия может вернуться в G8, если «вернут полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе».

Кроме того, Зеленский предложил России освободить задержанных украинских моряков.

По мнению, лидера Украины, такие действия покажут миру, что Россия «готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал условия возвращения России в G8.