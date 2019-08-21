Джонсон поддержал мнение Меркель о возвращении России в G7

Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель и выступив против скорого возвращения России в G7, сообщает РИА «Новости».

В качестве аргументов он привел отравление Солсбери, нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине и так называемые российские провокации в различных регионах.

«Я должен сказать, что я поддерживаю позицию Меркель во мнении, что предстоит найти еще много доводов для того, чтобы Россия вернулась в G7», — заключил Джонсон.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.

Ранее о ситуации высказалась Канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что нынешнего прогресса в выполнении минских договоренностей недостаточно, чтобы изменить ситуацию.