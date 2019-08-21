The USA Today рассказала, чего Трамп не сделал за 2,5 года президентства

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Американский президент Дональд Трамп не держит обещаний, в том числе по госдолгу, применению стрелкового оружия и изменению климата. Об этом пишут The USA Today.

Отмечается, что в прошлом месяце он хватался, что сделал для окружающей среды больше, чем какой-либо другой президент страны. При этом газета иронично замечает, что сомнения в том, что Трамп является занятым человеком не возникают: за последнюю неделю он предложил купить Гренландию, отстрочил введение тарифов против КНР и раскритиковал главу Федеральной резервной системы за недостаточно быстрое снижение ставки. Издание напоминает, то на прошлой неделе, как и в прошедшие 2,5 года своего президентства, американский лидер не выполнил свое президентское обещание погасить госдолг — при нем он достиг рекордных $22 трлн; ему не удалось восстановить разрушенную инфраструктуру страны; несмотря на массовые расстрелы, он не одобрил ни одного важного закона о контроле над оружием.

Также подчеркивается, что Трамп проигнорировал климатическую угрозу и способствовал выходу страны их Парижского соглашения о климате. Газета заключает, что для оценки деятельности Трампа нужно смотреть на то, чего он не делает.