WP: администрация Трампа хотела предложить за Гренландию $600 млн в год

Администрации президента США Дональда Трампа готова была предложить Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

По информации издания, сумма была высчитана исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.

Длительность выплат не уточняется.

Ранее сообщалось, что Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии.