Возвращение России в G8 станет поражением Украины. Об этом заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

По его словам, до урегулирования ситуации на Донбассе и до деаннексации Крыма возвращение России в число стран G8 будет являться поражением для Киева.

Он отметил, что решение включить Москву в G8 говорит о том, что смену власти на Украине ее партнеры восприняли как изменение позиций в отношении России.

Кириленко подчеркнул, что отношения Киева к Москве не изменилась. Поменялась лишь внешняя политика страны, которая стала пассивной.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Трамп поддерживает возвращение России в G8.