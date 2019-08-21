Памфилова обсудила с Собяниным избирательную кампанию в Москве

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что провела предметную встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсудила в том числе жалобы и обращения к Центризбиркому кандидатов КПРФ на выборах в Мосгордуму, передает ТАСС.

В среду на заседании ЦИК Памфилова напомнила, что недавно встречалась с кандидатами компартии на выборы в Мосгордуму, на которой «был высказан ряд претензий, жалоб на действия окружных комиссий, Мосгоризбиркома, исполнительной власти».

После этого, проинформировала председатель ЦИК, у нее состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Предметно обсудили [ситуацию], Сергей Семенович дал поручения, взял под личный контроль», - сообщила Памфилова. Она отметила, что ситуация с анализом поступивших жалоб и предложений также находится под контролем ЦИК.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперты называют их конкурентными. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам, в подписных листах многих из них были обнаружены «мертвые души» и просто несуществующие паспортные данные.

При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в депутаты в Мосгордуму.