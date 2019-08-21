Претендент на пост посла США в России отказался от должности

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он не собирается занимать новую должность, а намерен сконцентрироваться на проблеме денуклеаризации Северной Кореи. Он также подчеркнул, что Вашингтон готов возобновить переговоры с Пхеньяном, как только тот заявит о готовности.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа рассказали, как спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сможет содействовать развитию отношений с Россией.