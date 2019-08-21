Пушков о восстановлении России в G8: Трампу следует начать с отказа от санкций

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные о желании американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в G8. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, мысль Трампа является здравой и единственно верной. Однако нет ясности насчет того, как она сочетается с 70 видам американских санкций, введенных против России.

«Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать», — заявил Пушков.

Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон решили пригласить Россию на встречу G7 в 2020 году.