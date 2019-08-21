Украинским политикам не понравился пост Макрона на русском языке

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Украинские политики негативно отреагировали на пост французского президента Эммануэля Макрона на русском языке, передает РИА «Новости».

По словам экс-спикера украинской рады Ирины Геращенко, лидеры Европы «мимикрируют под Путина». Она заявила, что мир «не будет воевать» за украинские интересы, и также высказала предположение о том, что к январю следующего года с российской стороны снимут санкционные ограничения. Экс-глава МИД страны Владимир Огрызко сказал, что позиция французского президента не отвечает интересам Киева.

«За свое счастье надо бороться», — заявил Огрызко.

Ранее Макрон опубликовал пост на русском языке. Публикация начинается со слов о том, что Россия — глубоко европейская страна.