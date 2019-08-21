Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Американский президент Дональд Трамп отложил намеченную встречу с датским премьером Метте Фредериксен из-за отказа обсуждать продажу Гренландии. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, Дания является особенной страной, в которой живут необыкновенные люди.

«…исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — заявил Трамп.

Он добавил, что их встреча должна была пройти через две недели, но будет перенесена на другое время. Президент также поблагодарил премьер-министра за прямоту, поскольку она сэкономила обеим странам много усилий и избавила их от расходов.

Ранее сообщалось, что члены датской королевской семьи не стали сразу отвергать идею президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о покупке Гренландии.