Украинцы возмутились кортежем Зеленского

Украинские пользователи Сети раскритиковали видео, на котором видно, что для кортежа президента страны Владимира Зеленского перерыли движение транспорта по всей трассе. Ролик размещен в YouTube.

Отмечается, что видеозапись разместил Александр Гончаров. На видео запечатлено возвращение Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху из Бабьего Яра. Их сопровождают более 20 транспортных средств.

«Где велосипед?» -— спрашивает Максим Новохатский.

Дмитрий Марунич задался вопросом, зачем нужны такие «понты». Viktor Fromm заметил, что так возят всех высокопоставленных гостей. Konstantyn Parko так прокомментировал ролик: «Вот вам ваш слуга народа, во всей красе».

Ранее Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.