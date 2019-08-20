Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает «112 Украина».
«Я откровенно хочу сказать, мне это кресло не нужно», — начал Кличко.
Он отметил, что его не интересуют руководящие должности, но ему нравятся различные изменения в городе от реализации проектов.
Также он подчеркнул, что было бы неправильным не реализовать ожидания жителей Киева.
Ранее сообщалось, что Кличко в восторге от своей фразы о завтрашнем дне.