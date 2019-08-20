Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я откровенно хочу сказать, мне это кресло не нужно», — начал Кличко.

Он отметил, что его не интересуют руководящие должности, но ему нравятся различные изменения в городе от реализации проектов.

Также он подчеркнул, что было бы неправильным не реализовать ожидания жителей Киева.

Ранее сообщалось, что Кличко в восторге от своей фразы о завтрашнем дне.