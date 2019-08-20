Le Figaro призвала прекратить смотреть на РФ глазами разочарованного представителя Запада

Le Figaro рассказала о встрече президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина накануне саммита G7.

Как замечает газета, за почти 20 у власти Путин встретился уже с четвертым президентом Франции. За это время он стан синонимом России, поэтому экспертам и дипломатам на Западе становится сложно ясно проанализировать происходящие в России перемены. Отмечается, что вопреки сильной зависимости от нефти и газа стране удалось поправить положение дел в экономике после распада СССР. Несмотря на санкции и проблему бедности, российская сторона успешно провела Чемпионат мира по футболу 2018 года, модернизировала нефтегазовую отрасль, запустила такие амбициозные проекты, как «Северный поток», а также стала ключевой державой на мировой арене, укрепив отношения с Китаем, Турцией, Венесуэлой и Ираном.

Подчеркивается, что столь долгое нахождение Путина у власти стало проблемой, поставив вопрос о преемнике, без которого все достигнутое не сохранится. В первую очередь нужно также решить украинский вопрос, включающий мир в стране, разоружение участников конфликта и статус Крымского полуострова. Нужно привлечь Россию и к урегулированию ситуации на территории Сирии. Согласно материалу, пришло время прекратить смотреть на Россию глазами разочарованного представителя Запада. В обмен на уступки в указанных странах Евросоюз мог бы предложить российской стороне перспективу долгосрочного экономического развития.